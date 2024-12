Genoa, Razvan Rat entra nel CdA: ecco chi è il braccio destro di Dan Sucu

Sarà l'ex calciatore romeno Razvan Rat uno dei nuovi membri del CdA del Genoa, le cui quote di maggioranza sono recentemente passate nelle mani dell'imprenditore Dan Sucu.

Giù il velo - L'annuncio è arrivato ieri dalla televisione romena ProTv, in cui Rat spiega: "sarò io a gestire la parte sportiva del club. Sono l'uomo di collegamento. L'idea del sig. Sucu è quella di creare "sinergie tra i club" - ha aggiunto Rat, che di Sucu è amico stretto.

"So di avere un ottimo rapporto con il Genoa, li conosco da tempo. Abbiamo avuto contatti con loro per il trasferimento di Dragusin, poi anche per il prestito di Melegoni - dice Rat alla tv romena - "C'era la necessità per il club di sopravvivere e così sono venuto con questa idea per il sig. Sucu. Penso che sia l'uomo giusto per essere proprietario di un club. La ragione è che vede gli affari e capisce molto questo mondo. Il calcio è un'attività molto speciale"

100% - Al momento Sucu detiene il 77% delle quote del club. Secondo Rat, Sucu "mira ad acquisire il 100% del capitale nei prossimi mesi, diluendo il 23% ancora in mano agli uomini d'affari di Miami. Contemporaneamente, due persone di cui si fida entreranno a far parte del consiglio."

Carriera - Sucu detiene le quote anche del Rapid Bucarest, dove Rat ha iniziato la carriera da calciatore, come terzino sinistro, nel 1998. Con un passato anche con il Rayo Vallecano in Liga spagnola, il West Ham in Premier League e il Paok Salonicco nel campionato greco, è con lo Shaktar Donetsk che Rat ha passato la maggior parte della sua carriera: dal 2003 al 2013 Rat ha collezionato 300 partite e 10 gol con la maglia degli ucraini. Con la nazionale romena 113 presenze e 2 gol

