Il Genoa frena sul muro del Pisa: al Ferraris finisce 0-0, toscani in 10 dal 68'

Il Genoa torna al Ferraris in campionato ma sbatte sul muro del Pisa. Finisce 0 a 0 una gara cominciata bene dal Genoa che è stato padrone del campo per la maggior parte della gara. Due gol annullati per fuorigioco, il primo ai toscani per posizione irregolare di Moreo, poi è Bani che si vede sventolare la bandierina dell'assistente. I toscani rimangono in dieci al 68' per doppio giallo a marin, ma il Genoa non affonda. Grifone al secondo posto con un punto sulla Reggina, a -5 il Frosinone in campo domenica.

LA CRONACA:

14' - prima occasione del match in favore del Genoa, mischia in area con respinta corta di Nicolas, Coda si fionda sul pallone ma la difesa fa muro. C'era tuttavia fallo di mano in attacco

25' - primo tentativo del Pisa con Tramoni, che termina a lato

28' - Genoa padrone del gioco, costante presenza nell'area pisana

37′ – Marin ruba palla a Strootman e conclude verso Martinez: sfera sopra la traversa.

46' - dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi

SECONDO TEMPO

45' - inizia la ripresa

56' - Cross dalla sinistra, palla a Coda che conclude in diagonale. Sfera a lato di pochissimo

61' - gol annullato al Pisa: fuorigioco di Moreo, che aveva battuto Martinez, sul passaggio di Morutan.

68' - Pisa in dieci, espulso Marin per doppia ammonizione: il secondo cartellino arriva per proteste troppo vigorose

86' - gol annullato anche al Genoa per fuorigioco: palla in area per il colpo di testa di Bani che insacca, ma c'è outside

Le formazioni ufficiali:

Genoa (3-5-2) Martinez; Vogliacco, Bani, Dragusin; Hefti, Frendrup, Strootman, Badelj (dal 57' Gudmundsson), Criscito; Coda, Puscas (dal 65' Aramu) All. Gilardino

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Beruatto, Barba, Hermansson, Rus; Toure, Nagy, Marin; Morutan, Tramoni; Moreo All. D'Angelo

Ammoniti: Bani, Hefti (G)