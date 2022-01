Genoa, Piccoli: "Il Genoa è passione all'ennesima potenza"

di Edoardo Cozza

"È un onore e un piacere poter vestire questa maglia. Il Genoa è storia, prestigio e passione. Non 'è tempo da perdere"

Il Genoa, come anticipato da Telenord la settimana scorsa, ha trovato il nuovo centravanti: dall'Atalanta arriva Roberto Piccoli, classe 2001, autore in questa stagione di 12 presenze in Serie A e un gol. Il giovane attaccante, che è nel giro dell'Under 21, sta effettuando le visite mediche al Baluardo a Genova, poi apporrà la firma sul contratto con cui si trasferirà in prestito in rossoblù.

Particolare la formula: più gioca, minore sarà l'esborso della società genoana: indice di come l'Atalanta punti a far valorizzare il ragazzo, autore l'anno scorso di 5 reti con la maglia dello Spezia nella prima stagione in Serie A.

"È un onore e un piacere poter vestire questa maglia. Il Genoa è storia, prestigio, passione all’ennesima potenza. Grazie per l’occasione al club e all’Atalanta, grazie ai miei compagni, a tutto lo staff e ai tifosi per questi mesi trascorsi insieme a Bergamo. Essere qui al Genoa adesso è una sfida esaltante e stimolante che ho voluto fortemente: subito al lavoro perché non c’è tempo da perdere. Avanti Grifone".