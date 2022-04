Genoa, partita la prevendita. Con il Cagliari Nord a 5 euro per la prima volta

di Redazione

Prezzi particolarmente popolari per la fondamentale gara con il Cagliari. La prima fase riservata ai vecchi abbonati, da venerdì l'eventuale vendita libera

Prezzi particolarmente popolari in vista della partita Genoa-Cagliari di domenica 24 aprile (ore 18).

La società chiama a raccolta i tifosi nel tentativo di spingere la squadra in una occasione fondamentale.

I biglietti sono acquistabili sul portale sport.ticketone.it, nelle ricevitorie abilitate e al Genoa Store di via XII Ottobre 43r (orario continuato 10-19).



GREEN PASS: Per le normative anti Sars-CoV-2 in vigore, sole le persone munite di Green Pass base possono accedere allo stadio per gli eventi sportivi.

PRIMA FASE – Per Abbonati Gradinata Nord 2019/20 – da martedì 19 aprile a giovedì 21 ore 19

I biglietti per gli abbonati di Gradinata Nord 2019/20 sono acquistabili al Genoa Store, sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate. Contestualmente saranno acquistabili i biglietti per gli altri settori (Distinti, Gradinata Sud, Tribuna) in regime di vendita libera

Vendita libera di eventuali giacenze Gradinata Nord: da venerdì 22 ore 10.

Una volta selezionato l’evento Genoa-Cagliari sul sito sport.ticketone.it occorre inserire nel codice promozionale ( simbolo lucchetto ) il numero di tessera DNA associato alla stessa (inizia con 022) anche se questa risulti scaduta e non sia stata rinnovata.

In fase di pagamento è possibile beneficiare dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non usufruite nella stagione 2019/20.

I biglietti del settore ospiti saranno messi in vendita a partire dalle ore 12 di martedì 19 aprile, sul sito www.sport.ticketone.it e nelle ricevitorie abilitate, al prezzo di €20 intero e €10 under 16, più diritti di prevendita.

Tribuna inferiore 39 euro (20)

Distinti 18 euro (9)

Gradinata Nord 5 euro

Gradinata Sud 5 euro

Promo Under 14 Gradinata sud: al Genoa Store, 1 titolo acquistato da diritto a richiedere un biglietto Under 14 omaggio in gradinata sud.

UNDER 16 nati dopo il 24/04/2006