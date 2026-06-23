Genoa, Ostigard nel mirino di Inter e Roma. Piace Aebischer

Dopo Johan Vasquez, un altro giocatore del Genoa continua a mettersi in evidenza sulla ribalta internazionale. Si tratta di Leo Ostigard, protagonista con la Norvegia al Mondiale per Club e sempre più al centro dell'interesse di diversi club italiani ed europei.

Il difensore rossoblù sta vivendo un momento particolarmente positivo, dentro e fuori dal campo. Con la nazionale norvegese ha già lasciato il segno realizzando una rete contro l'Iraq e ha contribuito anche al successo per 3-2 sul Senegal, entrando nel finale di gara. A rendere ancora più speciale questo periodo c'è stata anche la recente nascita del figlio, un evento che ha coronato settimane ricche di soddisfazioni personali e professionali.

La crescita del centrale scandinavo è stata costante. Dopo l'esperienza non particolarmente fortunata al Napoli, Ostigard ha proseguito il suo percorso tra Francia e Germania, vestendo le maglie di Rennes e Hoffenheim, prima del ritorno al Genoa. Il club rossoblù ha deciso di puntare su di lui investendo circa 2,5 milioni di euro per il riscatto, una cifra che oggi appare decisamente rivalutata: il suo valore di mercato viene infatti stimato oltre i 10 milioni.

Nell'ultima stagione il difensore è stato uno dei pilastri della squadra, risultando determinante nel raggiungimento dell'obiettivo salvezza grazie a leadership, fisicità e affidabilità. Caratteristiche che non sono passate inosservate sul mercato.

Tra le società interessate ci sarebbe l'Inter, alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato e chiamata a programmare il futuro della difesa anche in vista della sostituzione di Stefan De Vrij. I contatti con il Genoa sarebbero già stati avviati. Attenzione però anche alla Roma di Gian Piero Gasperini, che conosce bene l'ambiente rossoblù e potrebbe valutare un affondo per portare il norvegese nella Capitale.

Sul fronte delle entrate, intanto, dagli Stati Uniti, dove si sta disputando il Mondiale per Club, arriva un'indiscrezione che riguarda il centrocampo rossoblù. Il Genoa starebbe seguendo con interesse lo svizzero Michel Aebischer, reduce dall'esperienza in prestito al Pisa ma di proprietà del Bologna. Un profilo di qualità e dinamismo che potrebbe rappresentare un'opzione concreta per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

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