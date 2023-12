Genoa, non basta Malinovskyi: contro l'Empoli è solo 1-1

Non basta il secondo gol in maglia rossoblu' di Malinovskyi, il Genoa trova solo il pareggio in casa contro l'Empoli di Andreazzoli, che segna nella ripresa con Cancellieri - subentrato - su cross dell'ex Spezia Kovalenko - anch'esso subentrato -. Un punto per il Grifone che sale a 15 in classifica, contro il Monza un altro test fondamentale ma in cui mancherà Malinovksyi, squalificato.

LA CRONACA:

Prima azione interessante del Genoa dopo meno di un minuto: Messias libera Vasquez a sinistra, il cross non raggiunge compagni in area ma arriva Sabelli che al volo non impatta al meglio.

Pericoloso l'Empoli al 3': Cambiaghi liberato da una sponda controlla e si invola verso Martinez, sinistro forte ma alto. Iniziativa di Maldini che lascia sul posto Vasquez e calcia, tiro a lato.

Pallone preciso di Messias dalla fascia, di testa va Retegui in tuffo con il pallone che pero' si impenna.

Incrocio dei pali pieno di Messias al 33': su un altro cross di Vasquez da sinistra, il brasiliano colpisce il pallone che rimbalza a terra e scheggia la traversa, salvo Berisha

Al 37' sblocca la gara il Genoa, ancora Malinovskyi: scarico di Badelj dal centro del limite dell'area di rigore, l'ucraino prende la mira e fa partire il tiro preciso all'angolino: secondo gol consecutivo per il numero 17.

LA RIPRESA

Subito pericolo il Genoa nella ripresa, ci prova Vasquez sullo scarico di Frendrup ma il tiro viene deviato, sul pallone di avventa proprio il danese che di testa colpisce un avversario.

Ammonito Malinovksyi, diffidato salterà il Monza.

Pareggio dell'Empoli con Cancellieri, neo entrato: cross da destra di Kovalenko, colpo di testa dell'attaccante italiano.

Fini va vicino al primo gol da professionista: l'attaccante in girata aerea non va lontano dal palo.

Assedio Genoa nei minuti finali, ma non basta

Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vogliacco; Sabelli (dal 85' Puscas), Frendrup, Badelj, Malinovskyi (dal 73' Fini), Vasquez (dal 73' Haps); Messias (dal 66' Kutlu), Retegui. Allenatore: Gilardino

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini (dal 46' Kovalenko), Ranocchia (dal 65' Grassi), Maleh (dal 76' Marin); Maldini (dal 65' Cancellieri), Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Andreazzoli

AMMONITI: Ranocchia (E), Malinovskyi, Vogliacco, Badelj (G)