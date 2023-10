Genoa, nasce un club in Piemonte: il sogno diventato realtà di un gruppo di adolescenti a Mornese

Il Genoa Club Mornese nasce dal sogno di un gruppo di bambini, ormai adolescenti, che fin dalla scuola dell’infanzia condividono due grandi passioni: quella per il calcio e quella per il Genoa. Da “piccoli giocatori in erba” a tifosi del Genoa il passo è stato molto breve. Un amore per la squadra del cuore che è stato tramandato da padre/nonno in figlio.





Mornese è un piccolo paese in provincia di Alessandria, che conta all’incirca 700 abitanti e, in una realtà così piccola, lo sport risulta essere fondamentale perché diventa occasione di aggregazione e rappresenta un modo sano di ritrovarsi in gruppo e condividere le proprie passioni. Realizzare, con il supporto delle loro famiglie, il sogno di fondare un Genoa Club ha significato regalare loro valori importanti: emozioni, orgoglio, senso di appartenenza ed anche consapevolezza che la sconfitta esiste e che spesso da essa ci si può rialzare più forti di prima.