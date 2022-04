Genoa-Lazio 1-4, Marusic e la tripletta di Immobile stendono il Grifone

di Marco Innocenti

Secondo ko di fila dell'era Blessin. Dubbi su un contatto in area ai danni di Piccoli. Inutile l'acuto di Amiri che porta all'autorete di Patric

90': Non c'è recupero al Ferraris. La Lazio batte 4-1 il Genoa

81': Fuori Amiri e dentro Gudmundsson

75': Ciro Immobile firma la tripletta! Pedro pressa forte du Maksimovic e gli ruba palla, tocco per Immobile che guarda Sirigu e lo batte con un preciso piatto destro sotto l'angolino dalla parte opposta

74': Altro cambio nel Genoa, con Badelj che lascia a Frendrup

67': Il Genoa prova a riaprirla!! Grande slalom di Amiri sulla destra, cross in mezzo su cui interviene malamente Patric, la palla schizza sulla traversa e poi rimbalza sul terreno, al di là della linea di porta. Strakosha la allontana ma la palla aveva abbondantemente superato la riga: 3-1

64': Doppio cambio nel Genoa: Criscito per Vasquez e Yeboah per Melegoni

62': La doppietta di Immobile per il 3-0 della Lazio! Palla in profondità di Luis Alberto, Sirigu esce e tocca solo, Immobile però sfrutta il rimpallo e di testa insacca da due passi

48': Grande parata di Sirigu sulla botta di destro di Felipe Anderson, palla in angolo

46': Si riparte con Ekuban al posto di Portanova

SECONDO TEMPO:

45'+1: Il raddoppio della Lazio! Lazzari salta Vasquez sulla destra e appoggia indietro per Immobile, destro di prima intenzione e palla alle spalle di Sirigu

44': Ci sarà un minuto di recupero

37': Ammonisto Lucas Leiva

30': Vantaggio della Lazio con Marusic che scende sulla sinistra, si accentra, Maksimovic arretra e non lo affronta, Marusic prende la mira e fulmina Sirigu sul palo lontano con un piatto destro a girare

28': Palla filtrante di Badelj per Piccoli, scontro con Acerbi e Piccoli resta a terra in area. L'arbitro fa proseguire ma poi il Var ferma tutto per un possibile contatto da rigore. Dalla sala Var però dicono che non c'è fallo e così Manganiello scodella il pallone per la ripresa del gioco. Molte polemiche perché il tocco di Acerbi sembra esserci

22': Tiro di Amiri, Strakosha respinge

16': Cross dalla destra di Maksimovic, Ostigard salta più in alto di tutti ma Strakosha fa un vero miracolo e mette in angolo

10': Palla morbida di Luis Alberto, Acerbi brucia sul tempo Ostigard e taglia sul primo palo ma non colpisce bene di testa e la palla attraversa tutto lo specchio della porta, sfilando sul fondo ma occasione ghiottissima per la Lazio

7':Primo acuto della Lazio con Immobile che porta un po' a spasso la difesa del Genoa, calcia dal limite ma sfiora il palo alla sinistra di Sirigu

1': Si comincia al Ferraris. Il primo pallone lo manovra il Genoa

PRIMO TEMPO:

Genoa per scrollarsi di dosso le tossine del ko di Verona e tentare di nuovo l'aggancio al Cagliari, sconfitto ieri sera a domicilio dalla Juventus, Lazio per confermare, dopo il 2-1 al Sassuolo, di essersi lasciata definitivamente alle spalle la sconfitta bruciante del derby. Alle 12,30 si scende in campo al Ferraris in una sfida che promette scintille, anche perché il Grifone non può più permettersi passi falsi, se vuole davvero sperare nella salvezza. Domenica prossima sulla strada degli uomini di Blessin c'è il Milan e poi la sfida decisiva proprio contro il Cagliari. Arrivarci almeno a pari punti sarebbe un'iniezione di fiducia notevolissima.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

GENOA: Sirigu, Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez, Galdames, Badelj, Portanova, Amiri, Melegoni, Piccoli. A disposizione: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Gudmundsson, Bani, Ghiglione, Ekuban, Destro, Frendrup, Hernani, Yeboah. All. Blessin.

LAZIO: Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, F. Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Reina, Adamonis, Akpa Akpro, Luiz Felipe, Pedro, Kamenovic, Romero, Jovane Cabral, Hysaj, Basic, Cataldi, Radu. All. Sarri.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo (Assistenti: Baccini e Prenna - IV: Miele G. - VAR: Nasca - AVAR: Tegoni)