Che Genoa! Retegui gol e Lazio battuta: all’Olimpico è 0-1

Dopo l'amarezza una grande soddisfazione: il Genoa di Alberto Gilardino reagisce alla sconfitta subìta in casa contro la Fiorentina battendo a domicilio la Lazio di Sarri, che contro il Grifone non aveva mai perso da allenatore. Decisiva la prima gioia in Serie A di Mateo Retegui, che sfrutta la palla respinta da Provedel sul tiro di Frendrup ribadendo in rete. Tre punti che danno anche morale al Genoa, prima di un'altra trasferta in casa del Torino di Juric.

LA PARTITA

3' - buona trama del Genoa che arriva alla conclusione di testa di Retegui, buona posizione ma troppo debole

12' - vicino al gol il Genoa: cross da sinistra di Vasquez che diventa un tiro e colpisce il palo, brivido per Provedel

17' - vantaggio Genoa con il primo gol in Serie A di Mateo Retegui: Gudmundsson riceve da sinistra e si accentra cercando il cross, palla ribattua che arriva a Frendrup il quale calcia bene dal limite, le mani di Provedel respingono ma l'argentino ribadisce in rete

31' - proteste da parte della Lazio per un contatto in area di rigore tra Dragusin e Immobile, per Marinelli si puo' proseguire

45' - altro episodio dubbio in area di rigore genoana, contatto Bani - Zaccagni con l'arbitro Marinelli che decreta il nulla di fatto dopo aver rivisto l'azione al VAR

45'+2' - salva tutto Bani, deviazione provvidenziale sulla conclusione ravvicinata di Kamada

45'+5' - sul corner successivo prova direttamente la conclusione Luis Alberto, Martinez è disattento e smanaccia in corner

LA RIPRESA

50' - tentativo da parte di Zaccagni su invito di Lazzari, palla in corner. Un minuto dopo il portiere spagnolo salva sul tiro a giro di Luis Alberto

65' - colpisce la traversa Immobile: colpo con la punta dell'attaccante che trova solo il legno

85' - pericolosa la Lazio, Castellanos raccoglie il cross di Zaccagni e di testa spedisce a lato di poco

97' - finisce all'Olimpico, impresa del Genoa che vince la prima partita del suo campionato

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic (dal 66' Pellegrini); Kamada (dal 66' Isaksen), Cataldi (dal 79' Castellanos), Luis Alberto; Felipe Anderson (dal 66' Vecino), Immobile, Zaccagni. All: Sarri

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli (dal '85' Martin), Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman (dal 70' Hefti); Malinovskyi (dal 70' Ekuban), Gudmundsson (dal 94' Jagiello); Retegui (dal 70' Thorsby). All: Gilardino

Arbitro: Marinelli di Tivoli

AMMONITI: Cataldi, Immobile, Zaccagni (L); Frendrup, Malinovskyi (G)

Galleria