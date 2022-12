Genoa, la gara con il Frosinone slitta di quindici minuti: calcio d'inizio alle 20.45

Slittano di orario, ma non di giorno, i due posticipi domenicali del 18° turno di andata di Serie B. Palermo-Cagliari, inizialmente in programma domenica alle 18, comincerà alle 18.45, mentre Genoa-Frosinone, in programma al Ferraris alle 20.30, avrà inizio alle 20.45.

La decisione della Lega Serie B è dovuta alla scelta di non incrociarsi con gli eventuali supplementari e rigori della finale del Mondiale in Qatar, che si giocherà domenica a partire dalle 16, e di non far accavallare neanche le due partite in programma.