Genoa, l’assemblea, A-CAP pronto a capitalizzare, poi il Milan: tutto in 48 ore

Due giorni, tra sabato e domenica sera per capire il futuro del Genoa tra bilanci e campo. L’appuntamento più importante che guardano i tifosi è l’assemblea dei soci da cui devono uscire gli oltre 45 milioni di ricapitalizzazione. Il ceo Blazquez tirerà fuori la sorpresa con un nuovo socio di maggioranza o toccherà come appare più probabile il flusso di denaro arriverà da A-Cap? L’appuntamento è alle 10 col bilancio al 30 giugno in rosso per 38,8 milioni sebbene i conti sarebbero in miglioramento.

Intanto si sancirà l’uscita di scena dal Grifone di Steven Pasko, Joshua Wander e Adam Weiss, i tre membri nel consiglio di amministrazione in quota 777 che saranno revocati e che dunque chiuderanno la storia degli americani nel club rossoblu. E questo conferma che a dettare la linea è A-Cap.

E poi il match col Milan di domenica sera alle 20.45 al Meazza. Rossoneri che perdono Morata e Loftus-Cheek. Ma non solo per questo l’ambiente rossonero è nervoso dopo le parole pesanti di mister Fonseca nei confronti di Theo Hernandez e non solo dopo il match con la Stella Rossa.