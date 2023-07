Genoa, l'Argentina esalta la festa per Retegui: "Accoglienza oceanica, tifosi già ai suoi piedi"

Quotidiani e notiziari argentini in visibilio per la presentazione di Mateo Retegui in piazza De Ferrari davanti ai tifosi del Genoa: il neo-attaccante rossoblù, appena acquistato per una cifra di 15 milioni bonus compresi dal Boca, via Tigre, è stato accolto da centinaia di persone che, in un caldo pomeriggio di fine luglio, hanno accolto il centravanti mostrando affetto e partecipazione.

I giornali e le tv del Paese sudamericano sono rimasti impressionati da quanto accaduto a Genova. 'SportsCenter', uno dei programmi sportivi di Espn, si domanda: "Se lo ricevono in questo modo, cosa accadrà per i suoi gol! Maestosa la festa dei tifosi del Genoa per accogliere Mateo Retegui".

Per il quotidiano 'Olè' l'accoglienza di Retegui è da "Locura: l'arrivo dell'attaccante ha acceso gli entusiasmi e centinaia di tifosi erano in piazza per lui".

Il giornale 'Clarìn' paragona Retegui a Dybala: "Una festa che ricorda quella per la 'Joya' a Roma lo scorso anno, con una moltitudine di gente a salutare il calciatore in piazza".

'Ambito' spiega come "Retegui potrebbe esordire nell'amichevole contro il Monaco", mentre 'Pagina12' sottolinea: "Il calcio argentino si sta impoverendo sempre di più e l'addio di Retegui è un chiaro segnale".