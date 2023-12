LIVE Genoa - Inter, 1 - 1: sblocca Arnautovic, pareggia Dragusin

Ultimo impegno del 2023 per il Genoa di Gilardino che ha raccolto 4 punti nelle ultime due gare e si scontra con la capolista Inter con tutta la rosa al completo. Tutto esaurito al Ferraris: 5.472 biglietti venduti, di cui 2032 ospiti, 27777 abbonati.

LA PARTITA

Dopo due minuti subito l'Inter, Mkhtaryan servito in area da Arnautovic, calcia da posizione defilata e non prende la porta

La partita viene interrotta dal 16' al 21' per la scarsa visibilità causata dai fumogeni lanciati dai tifosi del Genoa. L'arbitro Doveri interrompe il gioco momentaneamente

Al 26' Carlo Augusto conclude in area su suggerimento di Arnautovic con pallone murato da Sabelli

Al 34' Genoa vicino al gol: Strootman mette un pallone in area da destra, Acerbi spizza il pallone che sfiora il palo, per poco non arriva Bani in spaccata

Al 43' l'Inter sblocca con Aranutovic: sponda in are di Bisseck per Barella, che calcia sul palo anche per via di una deviazione di Martinez. Tapin a porta vuota di Arnautovic e 0-1.

Reazione del Genoa che nel maxi recupero pareggia: su corner di Gudmundsson colpisce di testa Dragusin, esplode lo stadio Ferraris LA RIPRESA 51' - conclusione al volo di Arnautovic da dentro l'area su sponda di Darmian, palla a lato di poco Al 67' - super parata di Martinez che smanaccia sul colpo di testa di Acerbi, ben angolato Al 76' spaventa l'Inter, rasoiata dalla distanza di Calhanoglu che non trova la porta LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, De Winter (dal 46' Vasquez), Bani; Sabelli, Strootman (dal 64' Malinovkskyi), Badelj, Frendrup, Martin (dal 77' Messias); Ekuban (dal 64' Retegui), Gudmundsson All. Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 90' Pavard), Acerbi, Bastoni; Darmian (dal 78' Frattesi), Barella (dal 78' Dumfries), Calhanoglu, Mkhitaryan (dal 90 Klassen), Carlos Augusto; Arnautovic (dal 70' Sanchez), Thuram. All. Inzaghi

Ammoniti: Gilardino per proteste, Gudmundsson, Dragusin (G); Barella, Mkhitaryan (I)