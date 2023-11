Frosinone - Genoa 2- 1: cronaca e tabellino

LA CRONACA

Dopo 50 secondi c'è già una super occasione per Puscas: sbaglia il disimpegno la difesa del Frosinone, recupera Sabelli che dal fondo mette in mezzo un pallone d'oro che Puscas, Okoli con il corpo smorza il tap-in con il pallone che finisce tra le mani di Turati.

Un'altra occasione per il Genoa che parte ancora dai piedi di Sabelli: cross dalla fascia destra su cui arriva Frendrup, il danese colpisce con il ginocchio ma non va lontano dal palo alla sinistra del portiere. Il Frosinone si fa vedere con un tiro dalla distanza di Barrenechea che non impegna Martinez.

Dopo 15 minuti a ritmi bassi, sblocca la gara il Frosinone con il sinistro di Matias Soule: al 34' l'attaccante riceve dal vertice basso e calcia, male Martinez nell'intervento con il pallone che finisce in rete.

Pareggio immediato del Genoa con il primo gioiello di Ruslan Malinovskyi: al 39' l'ucraino non ci pensa due volte e calcia di prima intenzione dai 25 metri, palla che si imbuca alle spalle di Turati, sorpreso dalla traiettoria.

Problemi in casa Genoa, si ferma Kevin Strootman per un problema presumibilmente muscolare: olandese costretto ad uscire, al suo posto Thorsby.

LA RIPRESA

Parte meglio il Frosinone, che in ripartenza arriva al tiro di Ibrahimovic solo in area: Martinez para sul diagonale del tedesco.

Potenziale grande occasione per il Genoa: recupero di Frendrup che serve Sabelli, la palla in mezzo su cui batte debolmente Thorsby che non trova la porta, togliendo anche la possibilità di calciare a Malinovskyi

Al 66' calcia bene su punizione Malinovskyi che trova solo l'incrocio dei pali, a Turati battuto. Riparte poi il Frosinone che arriva alla conclusione di Marchizza respinta da Martinez

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Frosinone:(4-2-3-1): Turati; Marchizza (dal 69' Monterisi), Romagnoli, Okoli, Oyono; Bourabia (dal 62' Brescianini), Barrenechea; Soulè, Reinier (dal 78' Gelli), Ibrahimovic (dal 62' Caso); Cheddira (dal 78' Kaio Jorge) All. Di Francesco

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Vogliacco, De Winter; Sabelli, Strootman (dal 44' Thorsby), Badelj, Frendrup, Haps, Malinovskyi (dal 78' Messias), Puscas All. Gilardino

AMMONITI: Vogliacco, Gilardino, Sabelli (G); Reinier (F)