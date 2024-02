Genoa, il fiuto del gol di Retegui: in campionato tre reti su sei arrivano dalle seconde palle

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sei gol in 19 gare di campionato, otto considerando anche la Coppa Italia. E' il rendimento fin qui di Mateo Retegui, l'attaccante rossoblu' ha entusiasmato il popolo del Genoa con il gol in rovesciata che ha sbloccato la gara poi vinta in casa contro l'Udinese per 2-0, nell'ultimo turno di campionato.

Un bottino niente male considerando che per l'attaccante italo-argentino si tratta della prima esperienza nella Serie A italiana, in cui inoltre ha dimostrato di farsi trovare spesso nel posto giusto al momento giusto. Dei sei gol trovati in campionato infatti solo la metà è arrivata su assist di un compagno (era successo contro Napoli, Roma e Salernitana), gli altri tre sono frutto della capacità di Retegui di trovare il pallone dopo una parata o un intervento sbagliato delle difesa, come avvenuto proprio contro l'Udinese.

Un fiuto del gol a cui l'italo-argentino ha dimostrato di unire anche l'abilità nel gioco acrobatico: prima della rete contro i friulani, il numero 19 rossoblu' infatti ci aveva provato altre volte. E chissà cosa avrebbe potuto fare senza i guai fisici che lo hanno spesso tenuto fuori dal campo in questa stagione.

Adesso serviranno i suoi gol per far raggiungere prima possibile i 42 punti obiettivo fissato da mister Gilardino, che dopo l'ultimo impegno lo ha elogiato definendolo un bomber vero che merita la maglia azzurra: la palla passa al ct della Nazionale Luciano Spalletti che da tempo lo osserva con un occhio di riguardo in vista degli Europei 2032.

Intanto si pensa al campionato: la squadra riprenderà gli allenamenti mercoledì in vista della sfida a milano contro l'Inter capolista: da valutare le condizioni di Johan Vasquez, sostituito per un affaticamento al quadricipite nel secondo tempo contro l'Udinese