Genoa: idea Simeone per sostituire Retegui, resta aperta la pista Miovski

Perso Mateo Retegui passato all'Atalanta, il Genoa si è messo subito al lavoro per cercare un sostituto. La dirigenza rossoblù ha sondato il Napoli per Giovanni Simeone, 29 anni, già al Genoa nel 2016 (12 gol in 35 partite) e quindi passato per Fiorentina, Cagliari, Verona e Napoli. Il Genoa vorrebbe Simeone in prestito, la società campana preferirebbe una formula diversa, secondo Gianluca Di Marzio la questione resta aperta. Così come rimane viva la pista che porta a Bojan Miovski, 25enne attaccante della Macedonia del Nord che milita nell'Aberdeen in Scozia, per il quale però si sono fatti sotto anche gli spagnoli del Girona.