Genoa, Gila sfoglia la margherita con la Roma: Bani convalescente, Vasquez last minute

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

De Winter si, Messias no, Bani forse. Questo il quadro in casa Genoa per quanto riguarda la situazione infortunati, a meno di quattro giorni dalla sfida che attende il Grifone contro la Roma di Daniele De Rossi. Il centrale belga è tornato ad allenarsi con la squadra dopo il problema muscolare avvertito durante l'impegno in Nazionale ed è pronto a scendere in campo contro i giallorossi, rimane in dubbio la presenza di Mattia Bani che punta tuttavia a recuperare in tempo. Se dovesse scendere in campo raggiungerebbe quota 100 presenze con la maglia rossoblù.

Atteso per la seduta di venerdì al Signorini di Pegli invece Johan Vasquez, che sarà l'ultimo ad aggregarsi ai compagni dopo gli impegni in Nazionale: anche lui potrebbe essere lasciato a riposo dopo la traversata oceanica a 48 ore dal match di domenica, ma dipenderà anche dalle condizioni dello stesso Bani.

Gilardino scioglierà il nodo in conferenza stampa pre-gara ma quasi certamente non avrà a disposizione Junior Messias che ha smaltito l'affaticamento muscolare, ma non verrà chiamato in causa per non rischiare di perderlo per i prossimi impegni che attendono il Genoa.

L'arbitro dell'incontro fra Genoa e Roma sarà il sig. Giua che incrocierà il club rossoblù per l'ottava volta in carriera. Al var i sigg. Gariglio e Di Paolo