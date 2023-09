Genoa, i convocati per il Lecce: ancora fuori Vogliacco e Messias

E' stato diramato l'elenco dei giocatori convocati da mister Gilardino per la sfida che attende il Genoa a Lecce, prevista per stasera alle ore 20.45 allo stadio Via del Mare.

Sono 23 i calciatori scelti dall'allenatore rossoblu', che come previsto non recupera Vogliacco né Messias. Gilardino spera di riaverli almeno in panchina per la sfida casalinga contro la Roma, prevista per giovedì prossimo.

L'elenco:

PORTIERI - Martinez, Leali, Sommariva

DIFENSORI - Hefti, Matturro, Sabelli, Bani, Dragusin, De WInter, Haps, Martin, Vasquez

CENTROCAMPISTI - Frendrup, Badelj, Strootman, Jagiello, Malinovkyi, Thorsby

ATTACCANTI - Retegui, Gudmundsson, Ekuban, Puscas