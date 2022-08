Genoa, i convocati: c'è Ilsanker. Aramu in tribuna

di Redazione

Nella lista Ilsanker e Pajac. Il tecnico del Venezia: "Il ragazzo non sarà convocato per questioni ovvie di mercato"

Il Genoa ha reso noto la lista dei convocati per la gara di Venezia.

La lista: Martinez, Semper, Vodisek, Hefti, Sabelli, Bani, Dragusin, Vogliacco, Czyborra, Pajac, Ilsanker, Badelj, Galdames, Frendrup, Jagiello, Melegoni, Portanova, Sturaro, Gudmundsson, Ekuban, Yalçin, Yeboah, Coda, Cassata.

Nel Venezia non ci sarà Aramu che la prossima settimana vestirà la maglia del Genoa.

"Per quanto riguarda Aramu non sarà convocato per questioni ovvie di mercato». Così parla van Javorcic, tecnico dei lagunari. Che ha aggiunto: «Il Genoa, in questo momento, è la squadra più preparata del campionato, per struttura della squadra, obiettivi dichiarati, la continuità del lavoro con Blessin, in questo momento qua secondo me è un vantaggio strategico rispetto ad altre squadre".