Genoa, Gudmundsson verso il recupero. A Monza tradizione positiva

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Un Gudmundsson in più, almeno in panchina, Messias e Retegui sempre più tirati a lucido: Gilardino avrà finalmente l'imbarazzo della scelta in avanti, fermo restando che per Monza non potrà contare su Malinovskyi, autore delle ultime due reti rossoblù, fuori per squalifica.

In Brianza il Genoa tornerà a giocare forte di una tradizione positiva. nelle sfide in trasferta giocate contro i biancorossi il saldo è estremamente positivo: 10 le vittorie rossoblù, 12 i pareggi e solo 4 le sconfitte.

L'ultimo precedente, peraltro, è particolarmente felice per il Genoa: risale al 2005-06 e al Brianteo si giocò la finale di Andata dei Playoff, vinta dai rossoblù per 2-0. Al ritorno indolore sconfitta per 1-0 e la festa per la promozione in Serie B.