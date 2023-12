Genoa, Gilardino: "Pareggio meritato, per noi una boccata d'ossigeno"

Il Genoa tiene testa alla Juventus seconda in classifica e ferma un'altra big del campionato in casa. Ha parlato così mister Gilardino nel post gara: "Avevo chiesto ai ragazzi nei giorni scorsi di mantenere la volontà di proporre e di giocare. Stasera la volontà era di lavorare per l’ampiezza, poi nella ripresa ho dovuto mettere peso davanti, Ekuban ha lavorato per la squadre e ci meritavamo questo pareggio e questa prova contro una grande squadra”.

Sul finale di gara: “Ho provato a non pensare a nulla. Capita di prendere gol in ogni momento della gara, a noi ultimamente ci capitava sempre all’ultimo. Sapevo, però, che stasera avremmo fatto la partita e i ragazzi si sono meritati tutto”.

Su Malinovskyi: "Io non ho modificato le sue qualità tecniche ma solo l’impostazione tattica, leggermente diversa. In questo momento della sua carriera lavorare più lontano dalla porta può fargli fare il salto di qualità. Stasera è stato indispensabile per noi, ha fatto una prestazione importante e la volontà era quella di creare i presupposti per mettere in difficoltà la Juventus giocando palla a terra”

Ancora Gilardino: "La realtà dice quello perché non riusciamo a raccogliere fuori casa anche se, facendo buone gare, non sono arrivati punti. Dobbiamo pensare positivo e mantenere l’autostima alta, ci sta che nel percorso di crescita possano esserci intoppi. Questo risultato ci dà fiducia ed è una boccata d’ossigeno”.