Genoa, Gilardino: "Monza ostico, serve approccio perfetto. Aspetto un rinforzo a centrocampo"

Seconda gara e prima trasferta di campionato per il Genoa di Alberto Gilardino, che sabato affronta il Monza di Alessandro Nesta. Avversario ostico che l'anno scorso batté il Grifone sia all'andata sia al ritorno. Gilardino in conferenza stampa parla così cominciando proprio dal Monza: "E' una squadra ostica da affrontare. L'anno scorso ci ha portato via sei punti, ha giocatori di qualità. C’è massimo rispetto da parte nostra ma la consapevolezza di andare a fare una grande partita. Sarà fondamentale l'approccio alla partita, servirà un approccio perfetto sui duelli e sulle seconde palle".

Sugli infortunati: "Rimarranno indisponibili Matturro e Norton-Cuffy. Sono rientrati Ekuban e Marcandalli che hanno lavorato in grupp. Pinamonti? Andrea è la prima settimana che si allena con la squadra, ha grande voglia di dimostrare. Non ha molti minuti nelle gambe perché non ha fatto amichevoli e non ha giocato in Coppa Italia. Può partire dall'inizio così come può subentrare. Sono valutazioni che farò nelle ultime 24 ore".

Su Messias: "Lui può giocare in più ruoli. Può essere utilizzato anche come esterno, come quinto. E' un giocatore che attraverso le sue doti fisiche può determinare. Sta bene, ha entusiasmiamo e gli si chiede di determinare nella partita anche domani".

Sul mercato: ""Come ho già detto, per me è una follia che si continui a parlare di mercato quando è iniziato il campionato. Ogni allenatore vorrebbe avere la squadra pronta prima dell’inizio del campionato. I tempi sono cambiati, è normale che si aspettino gli ultimi giorni per trovare la soluzione migliore e non è sempre detto che si trovi. Chi è più bravo, più vigile e più sveglio riesce ad acquistare i giocatori migliori. Miretti? Andando via Strootman abbiamo la necessità di prendere un giocatore in quel reparto. Le idee ci sono, ma al momento non ci sono novità. Mancano ancora giorni alla fine del mercato, siamo vigili e laddove si possono portare migliorie alla squadra dobbiamo farci trovare pronti"