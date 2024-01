Genoa, Gilardino: "Lecce fastidioso da affrontare. Torna Sabelli, Ankeye sarà con noi la settimana prossima"

Tornerà a giocare al Ferraris il Genoa di Alberto Gilardino, impegnato domani contro il Lecce di D'Aversa. Il tecnico rossoblu' ha parlato cosi' nella conferenza pregara, partendo dai recuperi degli infortunati: "Sabelli e Bohinen saranno panchina, anche Matturro è recuperato. Sono giocatori importanti sia per caratteristiche sia a livello numerico. Si sono allenati gli ultimi due giorni prima della gara, abbiamo fatto una rincorsa perché fossero della partita. Con grande determinazione e voglia ci daranno una mano, perché comunque l’emergenza è ancora alta. Ci auguriamo di recuperare più giocatori giorno dopo giorno"





Sull'avversario: “Il Lecce è fastidioso da affrontare, squadra che è ben messa in campo, con struttura fisica perché basti pensare ai due centrali Pongracic e Baschirotto o Ramadani e Kaba in mezzo al campo. Hanno qualità nell’uno contro uno coi terzini e gli esterni e hanno Krstovic in attacco che è giocatore che dà fastidio a tutti. Da parte nostra ci deve essere il solito sentimento, il solito aspetto mentale nelle difficoltà e nel sacrificarci e far sì che si esaltino i nostri pregi e valori”.





Sull'ultimo successo ottenuto a Salerno: "La partita di Salerno ci ha visto concretamente aggrapparci a sentimenti e situazioni positive per andare a prenderci quella vittoria. Credo che la squadra, nel suo percorso e nella sua crescita ed evoluzione, abbia dato questo tipo di segnali quest’anno e in questi ultimi mesi. Ha dimostrato di avere un grande spirito di gruppo, arriva un po’ tutto da lontano e lo si è coltivato nel tempo, nelle settimane. La bravura è che, oltre avere giocatori bravi tatticamente e tecnicamente, hanno qualità alte anche a livello umano. Per un allenatore diventa sicuramente semplice e stimolante lavorare ogni giorno su questo tipo di aspetto”.





Sulle mosse di mercato: "Cittadini si è già allenato e verrà in panchina, Stolz è arrivato oggi e Ankeye sarà con noi dalla settimana prossima. Sono giovani, di valore, hanno poca o nulla esperienza di Serie A. Sono investimenti per il futuro, tocca a me e al mio staff lavorare con loro per farli crescere. Bisognerà dare loro il tempo di sbagliare e migliorare".