Genoa, Gilardino in conferenza: "Haps partirà dal primo minuto, ci sarà bisogno di tutti"

Domani contro la Spal i rossoblu di Alberto Gilardino andranno alla ricerca di tre punti per consolidare la seconda piazza, alle spalle del Frosinone. Dietro spingono Bari e Sudtirol, mentre il Cagliari di Ranieri si trova attualmente a -7.

Il tecnico del Grifone lancerà Haps dall'inizio, dopo i tre turni di squalifica: "Haps partirà dal primo minuto. Dobbiamo ringraziare Criscito che a Modena è sceso in campo con un solo allenamento nelle gambe dopo l’infortunio. Da domani inizia un periodo in cui giochiamo ogni 4/5 giorni, ci sarà bisogno di tutti. Anche in avanti: servirà il contributo sia di Coda che di Puscas”.

Sull'avversario: "Domani mi farà piacere rivedere Massimo Oddo - dice Gilardino - la Spal è una squadra costruita per un campionato con obiettivi diversi rispetto alla salvezza e anche il mercato di gennaio è andato in questa direzione. Hanno una squadra strutturata, brava a difendere ma capace anche di andare in verticale con Nainggolan e a fare male con La Mantia”.

Buona settimana di lavoro per il Genoa: "E' stata una settimana di lavoro come le altre. Di lavoro intenso e di miglioramento, come ci deve essere sempre nella testa dei ragazzi. Poter andare a migliorare le situazioni. C'è voglia ed entusiasmo. Ci aspetta una partita davanti al nostro pubblico dove dovremo essere bravi all'interno della gara di cercare l'episodio favorevole con fiducia e consapevolezza".