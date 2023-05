Genoa, Gilardino dopo il Sud Tirol: "Per me c'era rigore su Ekuban, ma ora testa all'Ascoli"

Il Genoa non va oltre lo 0 a 0 contro il Sud Tirol, un risultato indolore per i rossoblù che grazie al pareggio tra Bari e Cittadella rimangono a +6 dal terzo posto, con una giornata in meno da disputare.

Nervoso il tecnico Alberto Gilardino, espulso nel finale insieme a Bisoli, che in conferenza post gara analizza così la gara: "È stato un finale un po' concitato, ma ci può stare. E l'arbitro ha buttato fuori sia me che Bisoli. Su Ekuban per me c'era rigore e gli animi si sono un po' scaldati. Dispiace aver lasciato i ragazzi da soli i ragazzi nei minuti finali. Detto questo non voglio parlare degli arbitri perché loro devono decidere davvero in pochi istanti. Come abbiamo sempre detto dobbiamo pensare solo a noi, è stato un punto fondamentale per continuare a sognare. Non abbiamo creato molto, è stata una gara scorbutica, ma le occasioni ci sono state."

"La squadra? Credo abbia dato un segnale forte. Loro sono stati bravi a chiudersi bene e noi non siamo riusciti a trovare la zampata finale. Adesso testa all'Ascoli. La promozione nel prossimo turno? Adesso pensiamo a prepararci bene, come abbiamo sempre fatto. Giocheremo di fronte ai nostri tifosi. Dobbiamo approcciarla nel modo giusto, con grande umiltà".