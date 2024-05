Genoa, Gilardino: "De Winter out, Messias sarà in panchina. Venerdì gioca Leali"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ultimo impegno di campionato per il Genoa di Alberto Gilardino che domani sera saluterà i tifosi allo stadio Ferraris, in campo contro il Bologna di Thiago Motta. In conferenza stampa pre-gara, il tecnico rossoblù fa il punto dei giocatori disponibili: "Messias verrà in panchina e sarà con la squadra. Perdiamo De Winter per un problemino. Speriamo non sia nulla di grave. Per il resto stanno tutti bene, farò delle valutazioni su chi è rientrato dall'infortunio perché non tutti hanno i novanta minuti nelle gambe. Bisogna essere molto lucidi e molto attenti. Domani giocherà Leali perché è stato un fantastico secondo. E' stato un compagno di avventura di Martinez, stessa cosa per Sommariva. Loro due sono stati gli artefici per il miglioramento di Martinez".

Sui tifosi: "Ho parlato spesso e continuerò a dire che quest’anno sono stati per noi il cuore pulsante. Grazie a loro in casa sentiamo una spinta pazzesca. E noi abbiamo bisogno di questo tipo di affetto perché c’è la percezione da parte della squadra che c’è stato qualcosa di unico e straordinario. E questo dobbiamo mantenerlo dalla prossima stagione dove si ripartirà portandoci dietro tutte le cose positive azzerando il resto e ripartire".

Sull'andamento della stagione: "Sono cresciuto grazie alla quotidianità, alla continua comunicazione con il mio staff. Sono cresciuto con i miei ragazzi, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo avuto, parlo come squadra, un netto miglioramento sotto il profilo della consapevolezza, dell'autostima e della fiducia. Abbiamo avuto una maturità importante che è quella che dobbiamo continuare a coltivare per migliorarci sempre".