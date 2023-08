Genoa, Gilardino: "Contento per Retegui e per la squadra, questo è lo spirito giusto"

"Sono contento per i ragazzi, per come l’hanno interpretata. Gli avevo chiesto di non pensare al risultato. Sapevamo che servivano sacrificio e sofferenza. Siamo stati bravi a fare gol e a difenderci bene. Contento per Retegui ma un po’ per tutti. Ognuno ha dimostrato attaccamento alla maglia. Siamo in costruzione. Stasera c’era la voglia di fare la prestazione e siamo stati molto bravi. Questa squadra può giocare in tanti modi. C’è la disponibilità dei ragazzi di cambiare. Dobbiamo essere bravi a lavorare con questo spirito".

Lo ha detto Alberto Gilardino a Sky Sport al termine della vittoriosa partita all'Olimpico con la Lazio.

L'allenatore del Genoa ha aggiunto: “Non è semplice venire in questo stadio e fare una partita del genere contro una squadra come la Lazio. Ci siamo difesi ma abbiamo provato anche a giocare e abbiamo creato situazioni per ripartire e per fare male. Episodi? Ero lontano, all’interno della gara ci sono situazioni in cui c’è arbitro e Var che prendono le loro decisioni. La Lazio nella passata stagione ha dimostrato un valore enorme con un allenatore che è un maestro, sono sicuro che quello che stanno vivendo i biancocelesti sia solo un momento".