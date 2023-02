Genoa, Gilardino: "Complimenti ai ragazzi, questa squadra deve saper soffrire per portare a casa i risultati"

Il Genoa di Gilardino conquista la vittoria battendo 2 a 0 in casa il Palermo di Corini; decisivi per il Grifone Gudmundsson e Jagiello. Il tecnico rossoblù in conferenza stampa post gara ha analizzato la gara: "Sapevamo di incontrare una squadra in salute ma volevamo fare una partita di quelle giuste, lavorare bene trovando gli spazi, andare in aggressione, gestire il possesso palla e cercare di costruire i presupposti per andare a vincere. Così è stato soprattutto nella seconda parte del primo tempo, fatta eccezione per gli ultimi dieci minuti in cui ci siamo disuniti e allungati, non abbiamo tenuto la palla e siamo andati in difficoltà. Nella ripresa c'erano i presupposti per fare il secondo gol, il Palermo poi ha lavorato bene creandoci qualche difficoltà. Ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi per come hanno interpretato la partita"

"Martinez? Con una parata del genere acquisisci anche consapevolezza e fiducia, e poi puoi chiuderla come poi è stato. Ieri avevo detto che questa squadra deve soffrire per poter portare a casa il risultato, e così è stato stasera"

Sulla classifica: "Da quando sono arrivato penso sempre una partita alla volta, la nostra ambizione è la volontà di lavorare e migliorarsi di settimana in settimana sui concetti che possono venire meno nella partita antecedente. Le sconfitte non sono mai piacevoli ma insegnano, e portano al miglioramento di allenatore e squadra."