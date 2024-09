Genoa, Gila: “Il derby si vince senza essere presuntuosi. Messias ko”

di Giovanni Porcella

È un Genoa in piena emergenza e il tecnico rossoblu alla vigilia del derby di Coppa Italia con la Sampdoria snocciola gli assenti: “Oltre a Malinovskyi a cui facciamo gli auguri e so che ha voglia di ripartire al più presto, mancano anche Ekuban e Messias che non sarà a disposizione neppure con la Juve”. Gila pensa alla stracittadina: “Se ci illudiamo di essere più bravi di loro allora non ci siamo. Guai a essere presuntuosi. Ai ragazzi ho detto che sono fortunati a giocare un derby bello come questo. In campo si azzera tutto. Non c’è una categoria diversa, non c’è capacita tecnica a confronto in un derby. Noi dobbiamo essere maturi. Si vince con forza e spirito di sacrificio. A noi mancano - prosegue Gila - giocatori importanti ma tutti proprio per questo hanno voglia di dare qualcosa in più”. Miretti in campo? Gilardino è chiaro: “Arriva da un recupero, va gestito. Spero possa fare qualche minuto in campo”. Il Genoa non trova il gol, perché? Il tecnico ammette le difficoltà: “Stiamo lavorando per migliorare e ritrovare la via della rete, ma va detto che i nostri attaccanti lavorano anche molto per la squadra”. A proposito di bomber il Genoa ritrova l’ex Coda. Gila è molto affettuoso: “Con noi ha fatto benissimo e’ una punta forte e non solo perché è anche un ragazzo straordinario”. Sul mercato degli svincolati l’allenatore del Grifone frena: “Al momento credo che non sia utile prendere qualcuno tanto per prendere”.