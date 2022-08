Genoa, già esaurito il settore ospiti del Penzo: biglietti polverizzati

di Redazione

Nella prima gara di campionato il Grifone sarà sostenuto quindi da almeno mille tifosi e il numero è destinato a salire

I tifosi genoani non finiscono più di stupire. In poche ore hanno esaurito il Settore Ospiti dello stadio Penzo di Venezia dove il Grifone sarà di scena domenica 14 agosto alle 20.45.

In occasione della prima gara nel nuovo campionato di Serie B la squadra rossoblù sarà sostenuta quindi da almeno mille tifosi e il numero è destinato a salire perchè sono in vendita i tagliandi per altri settori limitrofi.

Intanto volano gli abbonamenti. Superata quota 16.000, un numero straordinario che sarebbe alto per la Serie A e che è altissimo per la B. Basti pensare che al secondo posto c’è il Palermo, che ha raggiunto e superato quota 9 mila abbonamenti sottoscritti.