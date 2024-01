Genoa, Flavio Morini vince il talent "One of Us": a luglio verrà tesserato dal club

E' Flavio Morini il vincitore della terza edizione di "One of Us", il talent calcistico che permette a un giovane di firmare con un club professionistico

La finale della terza edizione si è tenuta nei giorni scorsi a Tirrenia davanti a una delegazione di dirigenti e tecnici del Genoa e i preparatori di “One of Us”. Da luglio 2024 il club più antico in Italia formalizzerà il suo tesseramento.

Classe 2007, Morini ha avuto la meglio su centinaia di partecipanti che hanno preso parte alle selezioni suddivise in tre fasi.

Un percorso a più tappe iniziato mesi fa con Your Chance e il caricamento dei propri video sulla app di “One of Us”, proseguito con le prove sul campo, i test fisici, tecnici e le semifinali davanti a osservatori e talent scout professionisti, culminato nella finale a cui si sono qualificate 30 giovani promesse del calcio provenienti da varie parte d’Italia. La scelta è caduta su Morini che siglerà il contratto per la prossima stagione. Il Genoa conferma la partnership con One of Us nel 2024 per il nuovo talent in partenza questo mese.