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Genoa, Fabregas vuole Venturino. Per El Shaarawy pronto un biennale, Messias sino al 2027

di Giovanni Porcella

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Genoa, Fabregas vuole Venturino. Per El Shaarawy pronto un biennale, Messias sino al 2027
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Venturino ripudiato dalla Roma di Gasperini torna in rossoblu ma il suo futuro potrebbe essere al Como. Il tecnico lariano Fabregas lo vuole portare a casa perché crede nell’attaccante cresciuto nel Genoa e sarebbe pronta un’offerta al Grifo di 5 milioni.

Intanto il club rossoblu insiste per El Shaarawy a cui sarebbe stato offerto un biennale.

Infine dopo Bijlow ha trovato l’accordo col club anche Messias che rimarrà a disposizione di De Rossi fino al giugno 27.

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