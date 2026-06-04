Genoa, Fabregas vuole Venturino. Per El Shaarawy pronto un biennale, Messias sino al 2027

Venturino ripudiato dalla Roma di Gasperini torna in rossoblu ma il suo futuro potrebbe essere al Como. Il tecnico lariano Fabregas lo vuole portare a casa perché crede nell’attaccante cresciuto nel Genoa e sarebbe pronta un’offerta al Grifo di 5 milioni.

Intanto il club rossoblu insiste per El Shaarawy a cui sarebbe stato offerto un biennale.

Infine dopo Bijlow ha trovato l’accordo col club anche Messias che rimarrà a disposizione di De Rossi fino al giugno 27.

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