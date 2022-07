Genoa, ecco Dragusin: arriva in prestito dalla Juventus. E Cambiaso è bianconero

di Edoardo Cozza

Ufficializzata la conclusione della doppia trattativa: al Genoa 8,5 milioni per il terzino e 3 di bonus; il centrale a titolo temporaneo con obbligo di riscatto

Con la doppia ufficialità è stata posta fine alla trattativa che ha visto protagonisti Genoa e Juventus come società e Dragusin e Cambiaso come calciatori. Il terzino è stato ufficializzato dalla società bianconera, che lo ha acquistato a titolo definitivo per 8,5 milioni (più 3 di bonus): potrebbe essere ceduto in prestito al Bologna per permettergli di giocare con continuità.

Contemporaneamente al Genoa arriva, in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni (e 1,8 di bonus), Radu Dragusin, difensore centrale ex Sampdoria e Salernitana, di proprietà della Juventus. Di seguito il comunicato ufficiale della società rossoblù: "Radu Dragusin è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore, nato a Bucarest il 3 febbraio del 2002, arriva dalla Juventus. In carriera ha vinto la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia nella stagione 2020/21. Dragusin vanta 6 presenze tra Nazionale maggiore e U21 della Romania. Con la maglia della Juventus ha debuttato anche in Champions League. Benvenuto Radu!".