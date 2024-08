Genoa, doppio ko a Brescia: perde 2-0 e si infortuna Matturro

Un Genoa appesantito e fiaccato dalla calura perde 2-0 a Brescia, contro la squadra di Maran che partecipa alla serie B, ma l'apprensione riguarda Matturro, uscito in barella nel finale. Gila parte con Leali; De Winter, Vogliacco, Matturro; Sabelli, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Fini; Messias, Vitinha.

In una partita caratterizzata dai molti cambi e da due pause a metà frazione per l'afa insopportabile, i rossoblù (foto gentile concessione Genoa Cfc 1893) sfiorano in apertura il vantaggio con Thorsby e proprio con Matturro. Ma al 36' passano i lombardi con Moncini. Nella ripresa Vitinha sfiora il pari, poi all'ora di gioco Gilardino dà il via alla girandola di cambi: dentro Frendrup, Calvani, Retegui e Zanoli per Malinovskyi, Thorsby, Vitinha e Sabelli. Ma al 68′ il Brescia si procura un calcio di rigore che Borrelli trasforma per il 2-0.

Al 78' l'infortunio a Matturro, mentre il risultato non cambia più. Adesso il Genoa tornerà in campo domenica 4 agosto alle 11, per sfidare in amichevole il Monaco, club di Ligue 1 francese.