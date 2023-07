Genoa, Czyborra con le valigie in mano: andrà al Pec Zwolle

Dopo 24 partite in due stagioni, inframezzate da un prestito all'Arminia Bielefeld, Lennart Czyborra lascia il Genoa e il calcio italiano per tornare in Olanda: presto firmerà con il Pec Zwolle.

Il terzino tedesco, arrivato in Serie A all'Atalanta, non ha mai convinto pienamente né a Bergamo, né a Genova e farà ritorno in Eredivisie, dove ha già militato con la maglia dell'Heracles Almelo. In rossoblù ha segnato due reti, nella prima parte della sua avventura: un gol al Crotone in campionato, uno alla Juventus in Coppa Italia