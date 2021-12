Genoa, contro la Salernitana Shevchenko proverà a ridare minuti a Mattia Destro

di Marco Innocenti

L'attaccante, al rientro nel derby, ha subito confermato di essere l'unico punto fermo dell'attacco rossoblu. Accanto a lui probabile il ritorno di Kallon

Tra un derby perso malamente e una sfida difficilissima come quella dell'Olimpico contro la Lazio, ecco spuntare per il Genoa anche la Coppa Italia. Stasera il Grifone sarà infatti di scena al Ferraris contro la Salernitana e, vista la situazione di classifica di entrambe le squadre, non si preannuncia certo una gara scoppiettante e ricca di emozioni. Nessuna delle due infatti sembra intenzionata a giocarsi il tutto per tutto per passare il turno, anche se in casa rossoblu i tifosi si aspettano almeno una reazione d'orgoglio, dopo i fischi della Nord al termine della stracittadina.

Facile comunque pensare che Shevchenko possa ruotare molto gli uomini (ancora pochi, per la verità!) a sua disposizione, provando magari a mettere minuti nelle gambe di un Mattia Destro che, al rientro contro la Samp, ha subito fatto vedere di essere giocatore indispensabile negli schemi d'attacco genoani. Accanto a lui, Sheva potrebbe pensare di dare una chance a Kallon. In porta, potrebbe arrivare una maglia da titolare per uno fra Semper e Marchetti, per il resto la sensazione è che il tecnico rossoblu possa varare un robusto turnover.