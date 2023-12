Genoa, contro l'Inter "Ferraris" ancora stracolmo: la spinta dei 33mila per spaventare la capolista. Messias e Retegui verso il recupero

Serviva come il pane una vittoria per dare ulteriore entusiasmo alla piazza rossoblù, ed è puntualmente arrivata. La grande prestazione del Genoa contro la Juventus è stata seguita da un successo vitale al Mapei Stadium di Reggio Emilia, un 2-1 in rimonta nonostante le pesantissime assenze di Retegui e Messias (a proposito. mister Gilardino attende notizie nei prossimi giorni per capire se i due saranno recuperabili almeno per la panchina e le sensazioni vanno in questa direzione).

I colpi di Albert Gudmundsson non fanno ormai più notizia (settimo centro in campionato e assist di tacco per la fuga di Ekuban in occasione del 2-1), così come la spinta dei tifosi al "Ferraris". Venerdì contro l'Inter, capolista indiscussa della Serie A, saranno ancora una volta più di 33mila i tifosi sugli spalti, pronti a spingere la squadra verso altri punti fondamentali in chiave salvezza.

I quasi 28 mila abbonati lasciano spazio a poche rimanenze di partita in partita e questo sarà infatti l'undicesimo pienone consecutivo. L'Inter, dal canto suo, risponde col suo solito grande seguito: anche il settore ospiti sarà esaurito, per una partita che promette di regalare spettacolo