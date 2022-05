Genoa, contro il Napoli in dubbio Sturaro e Piccoli

di Redazione

Già 930 tagliandi venduti per il settore "tribuna superiore ospiti", che possono essere acquistati dai residenti in provincia di Genova

Prosegue al Signorini il lavoro del Genoa di Blessin in vista della trasferta di Napoli, domenica ore 15 il fischio d'inizio. Nella seduta mattutina iniziata con una fase di attivazione muscolare e proseguita tra esercitazioni, addestramenti tecnici e conclusa con una partitella, buone indicazioni per Criscito e Amiri, tra i più attivi, mentre hanno svolto lavoro differenziato tra campo e palestra sia Sturaro che Piccoli. Entrambi sono in forte dubbio e non hanno ancora lavorato in gruppo, ma saranno monitorati sino a sabato con la speranza di un recupero in extremis.

Sicuri assenti invece i due lungodegenti Czyborra e Vanheusden. Già 930 intanto i tagliandi venduti per il settore "tribuna superiore ospiti", che possono essere acquistati dai residenti in provincia di Genova solo se in possesso della tessera Dna Genoa.

A Napoli gruppo in salute e voglia di vincere nell'ultimo match in casa del Napoli contro il Genoa domenica. Gli azzurri hanno iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente partita a tema e lavoro tattico prima della partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto l'intera seduta in gruppo e sarà in campo.