Genoa, com'è solido Frendrup: primo in Serie A e terzo in Europa per numero di contrasti

C'è un giocatore del Genoa, Morten Frendrup, che primeggia a livello europeo in una particolare classifica: quella dei contrasti effettuati. Il centrocampista danese, in queste prime 7 partite di Serie A, ha conteso 27 palloni. Nessuno meglio di lui nel massimo campionato italiano e solo due in Europa lo superano: Makamba (Luton, Premier League) e Chotard (Montpellier, Ligue 1) che rispettivamente hanno effettuato 31 e 29 contrasti.

Frendrup è primo, in Italia, anche per contrasti vinti (15, in Europa è ottavo) ed è nella top 10 anche per altri interventi specifici: quarto per dribbling contestati, sesto per blocchi, decimo per palloni intercettati.

Numeri che testimoniano quanto sia prezioso dal punto di vista tattico il danese per Gilardino.