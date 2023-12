Genoa, che vittoria! Vince anche in trasferta grazie a Gudmundsson e super Ekuban: 1-2 al Sassuolo

LA CRONACA

Brivido in area Sassuolo, su corner un pallone colpito debolmente da Frendrup torna in area, per poco Ekuban con la zampata intercetta davanti a Consigli. Al 5' minuto non sfrutta una bella azione Ekubna, pescato in profondità perde il controllo del pallone al momento del tiro

Al 14' brutto testa a testa fra Boloca e Badelj, necessario l'intervento dello staff medico per il giocatore del Sassuolo che perde un dente

Altra chance per Ekuban, che sull'invito di Gudmundsson, liscia un pallone interessante a centro area

Al 29' il vantaggio del Sassuolo con l'ex Pinamonti: Lauriente' a campo aperto ha una prateria a disposizione, una volta davanti a Martinez serve Pinamonti che a porta vuota insacca, nonostante la deviazione di Dragusin

Al 33' risposta del Genoa con Gudmundsson, che sfrutta la sponda di Ekuban e col destro incrocia: palla che finisce a lato

Al 45' super parata di Martinez che salva su Matheus Henrique, servito al centro da Lauriente' che colpisce a colpo sicuro: lo spagnolo sventa il gol

LA RIPRESA

Il Sassuolo cambia in difesa, al posto dell'ammonito Ferrari entra Tressoldi. Prova la reazione il Genoa, che tenta di creare qualcosa ma i neroverdi si chiudono con ordine

Grande occasione per il Genoa al 52': un passaggio intelligente di Sbelli di testa al centro trova Badelj, il quale va di testa senza trovare lo specchio. Il croato era in buona posizione

Al 55' un'altra chance per i rossoblu': Gudmundsson pescato in area si ritrova davanti a Consigli che para, poi un secondo tentativo dell'islandese che finisce alle stelle. Pochi miuti dopo la rovesciata tentata da Pinamonti non trova fortuna.

Infortunio per Thorstvedt nelle file dei neroverdi, Dionisi opta al volo per Volpato. Poi esce anche Castillejo per Bajrami. Il Genoa inserisce Thorsby e Martin per Bani e Vasquez

Subito un tentativo di Thorsby che prova la conclusione di destro, si oppone ancora Consigli. Trenta secondi il sinistro violento e sporco di Malinovskyi che Consigli blocca in due tempi.

Al 63' check al VAR per l'arbitro Guida per un tocco di mano in area neroverde: c'è fallo di Erlic sul corner precedente, assegnato il calcio di rigore ai rossoblu'. Dal dischetto non sbaglia Gudmundsson che incassa spiazzando Consigli. Settimo centro in campionato per l'islandese.

La partita è più aperta con squadre più larghe: nel Genoa entra Strootman per Badelj. Al 79' colpo di testa di Pinamonti su cross di Volpato, Martinez para a terra. All'80' bella azione del Sassuolo che si chiude con la girata di Pinamonti, sinistro che non centra l'obiettivo.

All'87' il sorpasso e la rimonta del Genoa con Ekuban! l'attaccante scatta in profondità sull'assist di tacco di Gudmundsson, vince il contrasto con Erlic e batte Consigli con un sinistro diagonale forte. Primo gol per lui in stagione.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari (dal 46' Tressoldi), Pedersen; Boloca, Henrique; Castillejo (dal 58' Bajrami), Thorstvedt (dal 59' Volpato), Laurientè; Pinamonti (dall'83' Mulattieri) All. Dionisi

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani (dal 60' Thorsby), De Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj (dal 74' Strootman), Frendrup, Vasquez (dal 60' Martin); Gudmundsson, Ekuban All. Gilardino

AMMONITI: Bani (G); Lauriente', Ferrari (S)

Espulso uno dei preparatori atletici del Sassuolo