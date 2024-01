Genoa, che impatto di Spence: contro la Salernitana il più veloce nello sprint

Squadra subito al lavoro dopo il successo ottenuto con grinta a Salerno, il Genoa è rientrato a Genova nella notte e già oggi si è rimesso al lavoro con un programma defaticante per i giocatori scesi in campo, mentre chi non ha giocato ha svolto esercizi ordinari.

Il gruppo si concederà una giornata di riposo martedì per poi tornare al lavoro mercoledì con una seduta di allenamenti, in vista del match di domenica contro il Lecce (ore 12.30). Contro i giallorossi sicuramente mancheranno Frendrup e Badelj per squalifica, mentre tornerà a disposizione De Winter.

C'è poi il discorso legato agli infortunati: solo crampi per Vogliacco che sarà a disposizione, così come Matturro. Da valutare Sabelli e Bohinen, non convocati così come Haps, Martin, Messias e Galdames.

Da Salerno non solo tre punti e il ritorno al gol di Retegui, ma anche un ottimo primo impatto di Djed Spence nella nuova avventura in rossoblu': il laterale anglo-giamaicano è risultato essere il più veloce per sprint durante la gara dell'Arechi, raggiungendo i 33,09 km/h. Sono stati 36 i tocchi palla del giocatore con l'83% di passaggi riusciti negli oltre 90 minuti disputati

Sempre più gettonato il suo impiego da titolare anche domenica contro il Lecce