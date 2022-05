Genoa, buon compleanno a mister Blessin: il tecnico tedesco spegne 49 candeline

di Marco Innocenti

Gli auguri del Genoa e dei tifosi rossoblu che ora da lui si aspettano una pronta risalita in serie A

Non sarà un compleanno come gli altri per mister Alexander Blessin. Dopo l'amara retrocessione che ha condannato il Genoa alla serie B e la riconferma ottenuta per bocca di Josh Wander appena qualche giorno fa, adesso lui e Johannes Spors sono chiamati a non fallire nulla in preparazione del via della prossima stagione.

Nato il 28 maggio del 1973, Blessin spegne oggi 49 candeline ma, come detto, ad attendersi il regalo da lui sono soprattutto i tifosi del Grifone. Intanto, sui social, gli sono arrivati gli auguri della società e di tanti supporters rossoblu, insieme ovviamente alla richiesta di riportare al più presto il Genoa nella massima serie.