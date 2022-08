Genoa, Blessin non si monta la testa: "Abbiamo meritato la vittoria, ma dobbiamo fare di più"

di Edoardo Cozza

Il tecnico tedesco a fine gara: "Serve dare sempre il 100 per cento, per adesso siamo all'80"

È un Alexander Blessin soddisfatto, ma che non si monta la testa quello che commenta la vittoria del suo Genoa sul campo del Venezia all'esordio in Serie B. Il tecnico tedesco, a fine gara, ha spiegato: "Sicuramente è un successo arrivato con merito, anche se con un po' di fortuna nel finale. I giocatori devono capire che serve andare sempre al massimo, serve dare sempre il 100 per cento, invece siamo all'80. Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni per chiudere la gara e dobbiamo concedere di meno, specie sulle palle inattive: servono attenzione e concetrazione".