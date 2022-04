Genoa, Blessin: "E' mancato il coraggio ma quello su Piccoli era un fallo da rosso"

di Marco Innocenti

"Siamo stati ingenui e abbiamo lasciato troppo spazio alla Lazio. La classifica? Non cambia nulla, siamo sempre a -3 dal Cagliari"

Seconda sconfitta di fila per il Genoa che, contro la Lazio, vede complicarsi ancora la propria corsa salvezza. "Abbiamo subito molte reti - ammette mister Blessin a fine gara - e non va per nulla bene. Siamo partiti bene e sembrava che potessimo controllare la partita. Poi invece abbiamo commesso qualche incertezza e siamo andati in svantaggio. Il fallo su Piccoli? Per me c'era. E se anche fosse stato fuori area, dal mio punto di vista era un fallo da cartellino rosso e, in quel caso, il Var può intervenire. E' la quinta volta che abbiamo problemi ma comunque, fallo o no, credo che i miei ragazzi stiano pensando troppo a queste situazioni".

"Nel complesso - prosegue Blessin - abbiamo concesso goal stupidi, abbiamo continuato ad arretrare, lasciando troppo spazio alla Lazio. Il raddoppio poi ci ha fatto male, situazioni così prima dell'intervallo non vanno concesse. E' stato quello il momento decisivo. in attacco invece non siamo stati abbastanza lucidi. Ci manca il killer instinct ma oggi ci è mancato anche il coraggio, ci siamo abbassati troppo. La classifica? Resta invariata, siamo sempre a -3 dal Cagliari".