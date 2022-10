Genoa, Blessin: "Contento del passaggio del turno e di giocare all'Olimpico contro la Roma"

Le parole del tecnico rossoblù Alexander Blessin al termine della partita di Coppa Italia vinta contro la Spal per 1-0

"E' mancato il gol del 2-0, quello del ko. Non è stata la migliore prestazione nella fase offensiva. Abbiamo dominato nel primo tempo con molto possesso palla, mentre nel secondo non siamo riusciti a fare il secondo gol, nonostante le diverse occasioni. Sono contento del passaggio del turno e di giocare all'Olimpico contro la Roma. Soddisfatto di chi ha giocato meno? La prestazione dei ragazzi è stata buona, sono contento di questo. Abbiamo bisogno di tutti. Badelj? Sono contento della sua prestazione. E' rientrato dopo tre settimane. E' entrato subito bene in partita, ci sono state due o tre occasioni in fase di non possesso dove è mancato di lucidità ma sono molto contento. Puscas e Coda in attacco? E' sempre una soluzione giocare con due attaccanti. Devo anche vedere in settimana chi si allena bene e chi meno bene. Mi è piaciuto anche come abbiamo giocato a Cosenza per esempio. Abbiamo 29 giornate da giocare quindi ci sarà la possibilità di vedere entrambi in campo".