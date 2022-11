Genoa, Blessin: "Capisco i fischi dei tifosi, specialmente dopo la gara di oggi"

Alexander Blessin commenta così il pareggio del suo Genoa contro il Como:

“È facile portare i tifosi dalla propria parte: con la giusta mentalità. I fischi li capisco, specialmente dopo la gara che hanno visto oggi dove ci sono mancate grinta e cattiveria. Ci chiedono di dare il meglio in campo, in passato lo abbiamo fatto e torneremo a farlo. Poi i tifosi ci hanno sostenuto per tutta la gara, in questo momento sono delusi per le partite in casa. Abbiamo da ascoltarli e migliorare, facendo molto, molto meglio. Noi abbiamo una buona squadra che ha alcuni problemi sulla fascia sinistra, col terzino sinistro che ci manca. Ekuban era molto importante per noi, ma ci manca, avendo fisico e velocità. Anche Sturaro per mentalità e grinta che può mettere in campo ci sta mancando. Ma come ho già detto, non cerco scuse. Ora tocca a me tirare fuori dai giocatori quel 3, 4 o 5 per cento che manca”.