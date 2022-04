Genoa, Blazquez non si arrende: "Vogliamo combattere fino alla fine"

di Edoardo Cozza

L'amministratore delegato non perde la fiducia: "Contro Cagliari e Sampdoria possiamo vincere e ridurre il distacco: la squadra è viva"

L'incubo retrocessione incombe sul Genoa, che vede l'obiettivo a sei punti di distanza: tanto è lontano il Cagliari, che ha battuto il Sassuolo e ha sfruttato il ko della squadra di Blessin col Milan per ampliare il vantaggio. Ma nella sponda rossoblù di Genova arrendersi non è la parola all'ordine del giorno: lo fa capire anche l'amministratore delegato Andres Blazquez che non vuole certamente mollare: "Non ci vogliamo arrendere, abbiamo ancora cinque gare da giocare e nelle prossime, contro Cagliari e Samprodia, vogliamo vincere per ridurre il distacco".

"Siamo una squadra viva, lo abbiamo dimostrato a Milano e vogliamo combattere fino all'ultimo. E poi, se battiamo il Cagliari, ci confermiamo avanti negli scontri diretti" ha dichiarato il dirigente rossoblù.