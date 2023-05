Genoa-Bari 4-3, Criscito entra e realizza il rigore all'ultimo minuto: parte la festa rossoblù

Il Genoa vince 4-3 contro il Bari in un ultimo turno a dir poco pirotecnico. I pugliesi rispondono per tre volte ai gol dei rossoblù, ma l'atto finale non poteva che essere di Mimmo Criscito. Il numero 4 del Grifone entra al 92' e due minuti dopo segna il rigore che regala i tre punti ai suoi.

LA PARTITA

3′ – Ammonito Mallamo che blocca una ripartenza di Gudmundsson, che si sarebbe trovato una prateria davanti

8' - occasione colossale per il Genoa con Gudmundsson: sabelli recupera e cerca Coda di prima, rimpallo con un difensore che premia l'isalndese, destro lento e preciso che sfiora il palo

12' - eurogol di Sabelli! il laterale riceve dal vertice basso dell'area di rigore, destro secco che trova l'incrocio dei pali. Il terzino non esulta per rispetto alla sua ex squadra

20' - trova il gol il Bari su una punizione calciata alla perfezione da Esposito: il suo destro trafigge Martinez

26' - azione travolgente di Gudmundsson che parte palla al piede per servire Salcedo in area, destro murato. Poi su corner lo stesso Salcedo sale più in alto di tutti senza trovare la porta

34' - il Genoa mette nuovamente la freccia con Gudmundsson: l'islandese riceve da Coda, da posizione defilata scarica il sinistro sotto la traversa

38' - ancora Gudmundsson, destro indirizzto all'angolo che Frattali devia in corner

LA RIPRESA

Coreografia e sfottò da parte dei sostenitori genoani nei confronti della Sampdoria: diversi gli striscioni comparsi in particolare in Gradinata Nord, partono anche alcuni cori ironici.

50' - Gudmundsson a un passo dal tris, ottimo l'intervento di Frattali

65' - Doppio cambio Genoa: fuori Coda e Salcedo, dentro Ekuban e Puscas

66' - Anche il Bari effettua due sostituzioni: Cheddira e Botta rilevano Antenucci e

69' - pareggia ancora il Bari, in gol Benedetti: prodezza da fuori area con pallone che finisce all'incrocio

75' - solo gol meravigliosi questa sera al "Ferraris": una magia di Ekuban riporta il Grifone in vantaggio, sinistro da fuori area incrociato e preciso sotto l'incrocio, dove Frattali non può arrivare

85' - vicino al gol Puscas dopo una progressione sulla fascia, il romeno sterza e calcia di sinistro sfiorando il palo

87' - altro bellissimo gol e terzo pareggio del Bari: errore di Vogliacco in fase d'impostazione e destro a giro di Cheddira, imprendibile per Martinez

90' + 1' - Cheddira di testa mette alto

90' + 2' - Ovazione del Ferraris per l'ingresso di Criscito, che saluterà il suo pubblico. Gli fa spazio Gudmundsson. Dentro anche il terzo portiere Agostino, fuori Martinez

90' + 4' - Maiello trattiene Badelj in area: rigore per il Genoa

90' + 5' - Criscito spiazza Frattali e fa esplodere la Nord: è 4-3 per i rossoblù

Le formazioni

GENOA (3-4-2-1): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Hefti; Gudmundsson, Badelj, Strootman, Sabelli; Jagiello; Coda, Salcedo. All: Gilardino

BARI (4-3-1-2): Frattali; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci; Scheidler, Benali, Mallamo; Esposito; Benedetti, Antenucci. All: Mignani

AMMONITI: Mallamo (B), Sheidler (B)

Galleria