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Genoa, Ddr sorride: Baldanzi ok in arrivo dalla Roma

di Giovanni Porcella

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Genoa, Ddr sorride: Baldanzi ok in arrivo dalla Roma
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Il nome sempre più caldo per il Genoa in questo inizio di giugno resta quello di Baldanzi. La trattativa con la Roma è ai da dettagli e il talento classe 2003, grande pupillo di De Rossi, sembra avvicinarsi sempre di più al club rossoblù per una cifra intorno ai 9 milioni di euro. 

Nel frattempo, il Genoa continua a monitorare anche i giovani prospetti della propria rosa. Sia Calvani che Grossi verranno seguiti con attenzione e valutati da De Rossi durante il ritiro di Moena.

Sul fronte uscite, invece, si registra l’interesse della Fiorentina per Norton-Cuffy. Il club viola vede nell’esterno inglese un possibile sostituto di Dodô, destinato a lasciare Firenze in questa sessione di mercato. Il Genoa, però, non sembra intenzionato a fare sconti: la valutazione del giocatore supera i 15 milioni di euro.

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