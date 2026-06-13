Genoa, Ddr sorride: Baldanzi ok in arrivo dalla Roma
di Giovanni Porcella
Il nome sempre più caldo per il Genoa in questo inizio di giugno resta quello di Baldanzi. La trattativa con la Roma è ai da dettagli e il talento classe 2003, grande pupillo di De Rossi, sembra avvicinarsi sempre di più al club rossoblù per una cifra intorno ai 9 milioni di euro.
Nel frattempo, il Genoa continua a monitorare anche i giovani prospetti della propria rosa. Sia Calvani che Grossi verranno seguiti con attenzione e valutati da De Rossi durante il ritiro di Moena.
Sul fronte uscite, invece, si registra l’interesse della Fiorentina per Norton-Cuffy. Il club viola vede nell’esterno inglese un possibile sostituto di Dodô, destinato a lasciare Firenze in questa sessione di mercato. Il Genoa, però, non sembra intenzionato a fare sconti: la valutazione del giocatore supera i 15 milioni di euro.
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