Genoa, aperta in Campetto casa Spensley dove una targa ricorda il fondatore del Genoa

"Apriamo casa Spenssley in Campetto 9, a Genova, per far vedere ai tifosi la targa che ricorda il fondatore del Genoa e del calcio in Italia".

Lo ha detto lo scrittore Fabrizio Calzia, in occasione dell'apertura dei festeggiamenti per i 130 anni della società e della squadra rossoblù. Mercoledì sera ci sarà uno spettacolo pirotecnico organizzato dai tifosi in piazza De Ferrari, con corteo finale in via Palestro dove nacque il Genoa. Giovedì 7 settembre i festeggiamenti ufficiali preparati dalla società, diretta su Telenord a partire dalle 19,20.